Üye Girişi
Suçlara ev sahipliği yapan metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika

Suçlara ev sahipliği yapan metruk binalar yıkılıyor

08.02.2022 11:17
Suçlara ev sahipliği yapan metruk binalar yıkılıyor

Eskişehir'de çeşitli suçların işlenmesi amacı ile kullanıldığı belirlenen bin 423 metruk binadan bin 272'si yıkıldı.

Eskişehir'de çeşitli suçların işlenmesi amacı ile kullanıldığı belirlenen bin 423 metruk binadan bin 272'si yıkıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, suç işlenmesine, suç işleyenlerin saklanmalarına, çevre kirliliğine, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığına, bu maddelerin saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanılmasına imkan veren metruk binalar belirlendi. Belirlenen binaların İçişleri Bakanlığının 2018 yılı 'Metruk Binalarla Mücadele Eylem Planı' çerçevesinde, valilik, kaymakamlık ve belediyelerle koordineli çalışılarak yıkımına başlandı. Polis ekipleri tarafından belirlenen bin 423 binanın bin 272'si yıkıldı. Kalan diğer metruk binaların ise yıkım çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Suçlara ev sahipliği yapan metruk binalar yıkılıyor
Suçlara ev sahipliği yapan metruk binalar yıkılıyor
Suçlara ev sahipliği yapan metruk binalar yıkılıyor

YORUMLAR
500

Toplum Destekli Polislik, Uyuşturucu, Eskişehir, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suçlara ev sahipliği yapan metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:27 Kadın yolcu, uçakta cinsel içerikli film izleyen adama tepki gösterdi!
11:21 Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek!
11:19 Hükümlü uzağa kaçmamış! Evinin havalandırma boşluğunda yakalandı
11:19 Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasını elektrik faturaları üzerinden eleştirdi
11:14 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan iki isme davet geldi!
11:08 Ece Erken'in kendisine dava açmasına sinirlenen Seyhan Soylu, canlı yayında hırladı: Pirana gibiyim, canavar gibiyim!
11:07 Meme kanseriyle savaşan Fulden Uras, ameliyat oldu
11:04 Kızıyla oynayan baba kafasını havaya kaldırınca bilinmeyen cisimle karşılaştı! Gördüklerine inanamadı
11:00 8 Ocak 2022 Salı günü yükselişe geçen dolar 13,65'ten işlem görüyor
11:00 Dünya yıldızı çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeledi, o anları gülerek paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 11:33:09. #1.12#
SON DAKİKA: Suçlara ev sahipliği yapan metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement