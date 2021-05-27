Suçlular, Aydın polisinden kaçamıyor - Son Dakika

Aydın genelinde son 24 saatte yapılan çalışmalarda araması olan 16 şüpheli yakalandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız devam ederken, suçlular da Aydın polisinden kaçamıyor. Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalar kapsamında son 24 saat içerisinde hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay cezası olan B.H, 5 yıl cezası olan F.E, 4 yıl 2 ay cezası olan B.S ve sarkıntılık suçundan 4 yıl cezası olan L.T ile birlikte çeşitli suçlardan 16 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - AYDIN