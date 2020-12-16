Sundance Film Festivali'ne davet edildi

Kısa filmleri ve ilk uzun metraj filmi "Görülmüştür" ile ulusal ve uluslararası film festivallerinden ödüller alan, son yılların önemli genç yönetmenlerinden Serhat Karaaslan'ın yeni kısa filmi "Suçlular", birlikte romantik bir gece geçirmek için otel arayan ancak evlilik cüzdanları olmadığı için şehirdeki otellerden geri çevrilen üniversite öğrencisi genç bir çiftin bir gece boyunca başlarına gelenleri konu alıyor.

Lorin Merhart, Deniz Altan, Erdem Şenocak ve Ercan Kesal'ın başrollerini paylaştığı "Suçlular" (The Criminals) Fransa Ulusal Sinema Merkezi CNC'nin yapım desteği ve Arte televizyonu ortaklığıyla yapıldı. Fransa- Romanya-Türkiye ortak yapımı olan filmin çekimleri Türkiye'de gerçekleşti.

Sundance Film Festivali, ünlü aktör Robert Redfort tarafından 1981 yılında kurulan Sundance Enstitü tarafından her yıl ABD'nin Utah eyaletinde gerçekleşiyor. Yılın ilk büyük film festivali olan Sundance Film Festivali dünyanın en iyi beş büyük film festivali arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle fiziksel etkinliklerin yanı sıra online gösterimlere de hazırlanan festival 7 gün sürecek.