Suçlulara barınak olan metruk mekanlar yıkılıyor (3) - Son Dakika

Suçlulara barınak olan metruk mekanlar yıkılıyor (3)

12.11.2020 13:15

İçişleri Bakanlığının suç ve suçlulara barınma alanı sağlayan metruk mekanların yıkılması talimatı üzerine Ankara'da harekete geçildi.

İçişleri Bakanlığının suç ve suçlulara barınma alanı sağlayan metruk mekanların yıkılması talimatı üzerine Ankara'da harekete geçildi. Çankaya Çiğdem Mahallesi Şirindere Vadisi'ndeki metruk binalar yıkıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki kaçak yapılar ve metruk mekanların yıkılmasıyla ilgili mahalle muhtarları ve yerel yönetecilerden gelen talepler üzerine çalışma yapılması için ilgili birimlere talimat verdi.

Büyükşehir Belediyesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Çankaya Kaymakamlığı ekipleri, Başkentte belirlenen noktaların temizlenmesi için harekete geçti.

Çankaya Çiğdem Mahallesi Şirindere Vadisi'ndeki metruk binaların yıkımı çalışmalarını takip eden Kaymakam Hüdayar Mete Buhara, ilgili birimlerin katılımı ile zaman kaybetmeden çalışmaların başlatıldığını belirterek, bölgede 224 civarında yapı ve 100'ün üzerinde baraka ile çadır tarzı barınma alanı olduğunu, bu alanların sosyal sorunların yanı sıra güvenlikle ilgili sorunlar da oluşturduğunu ifade etti.

Bölgede başlatılan çalışmanın kısa bir süre içinde tamamlanacağını ve bu noktanın daha nezih bir mekan haline getirileceğini kaydeden Buhara şunları ifade etti:

"Sayın İçişleri Bakanımızca bizzat takip edilen bir konu. Narkotik ile ilgili toplantılarımızda muhtarların konuyu gündeme getirmesinin ardından Bakanlığımızın ve Valiliğimizin talimatı, Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları ile belli bir noktaya getirdik. İnşallah tamamlandığında Ankara bir sıkıntısından daha kurtulmuş olacak. Bu çalışmanın diğer bölgelerde yer alan metruk yapıların yıkılması ve temizlenmesi için örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Bu konunun tamamlanması için her türlü takip ve denetimi gerçekleştireceğiz. Madde ve alkol kullanımı, fuhuş gibi suçlara ev sahipliği yapan bu noktaları temizleyerek Ankara'mıza yakışır hale getirmeye gayret edeceğiz."

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç da ağustos ayı ortalarından beri kendilerine ulaşan başvuruları değerlendirerek il genelinde 38 kentsel dönüşüm alanında metruk yerler belirlediklerini, bu kapsamda Çiğdem Mahallesi Şirindere bölgesinde 3 gündür sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar 220 gecekondu, 154 müştemilat, baraka ve çadırın yıkıldığını, bölgeden 3 bin 153 kamyon dolusu atık toplandığını belirtti.

Koç, çalışmalar sırasında valilik ve kaymakamlık birimleri ile en önem verdikleri konunun soğuk kış günlerinde hiçbir vatandaşı açıkta ve sokakta bırakmamak olduğunu vurgulayarak, bu bölgede barınan kağıt toplayıcılara sıcak yemek servisi yapıldığını, bu kişilere kalacak yer ayarlandığını, bazılarının memleketlerine döndüğünü, bazılarına ise Ankara içinde ikamet etmeleri için çeşitli yerler gösterildiğini ifade etti.

Konut sahiplerinden yazılı izin alınarak yıkım çalışmalarının gerçekleştirildiğine işaret eden Koç, bu nedenle alışıldık yıkım görüntülerinden uzak çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Vatandaşlardan yapılan çalışmalarla ilgili olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Koç, kendilerine verilen desteklerden dolayı kaymakamlık ve emniyet yetkililerine teşekkür etti.

Bölgedeki metruk binalar ile ilgili sorunları Bakan Soylu'ya aktaran ve çalışmaları yetkililer ile birlikte takip eden Çiğdem Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Aslan da Soylu'nun konuyla ilgilenerek direkt talimat verdiğini belirterek, uzun zamandır mahallede yaşanan bu sorunun ortadan kalkmasından dolayı mahalle sakinlerinin memnuniyetini dile getirdi. Aslan, çalışmalarda görev alan tüm kurumların yetkililerine teşekkür etti.

Suçlulara barınak olan metruk mekanlar yıkılıyor (3)
Suçlulara barınak olan metruk mekanlar yıkılıyor (3)
Suçlulara barınak olan metruk mekanlar yıkılıyor (3)
Suçlulara barınak olan metruk mekanlar yıkılıyor (3)

Büyükşehir Belediyesi, Süleyman Soylu, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suçlulara barınak olan metruk mekanlar yıkılıyor (3) - Son Dakika


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