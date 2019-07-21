Son Dakika Haberleri: Suçluların Çin'e iade yasa tasarısı: Hong Kong'da protestolar boğucu sıcağa rağmen sürüyor
Son Dakika Dünya Haber

Suçluların Çin'e iade yasa tasarısı: Hong Kong'da protestolar boğucu sıcağa rağmen sürüyor

54 dakika önce

Çin’in güneydoğusunda bulunan Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesi ile ilgili yasa tasarısı son birkaç haftadır protesto edilirken gösteriler boğucu sıcağa rağmen pazar günü de sürdü.

Suçluların Çin'e iade yasa tasarısı: Hong Kong'da protestolar boğucu sıcağa rağmen sürüyor, System.String[]
Çin'in güneydoğusunda bulunan Hong Kong'da suçluların Çin'e iade edilmesi ile ilgili yasa tasarısı son birkaç haftadır protesto ediliyor. Çin'in hukuk sistemine güvenmeyen ve bu tasarı yasalaşırsa muhaliflerin hedef alınacağını belirten protestocular sayıları milyonları bulan katılımlarla gösteriler düzenledi. Boğucu sıcağa rağmen gösteriler pazar günü de devam etti. 31 derece sıcakta binlerce kişi yasa tasarısının tamamen gündemden çıkmasını talep etti.

Hong Kong'un 1997 yılında "tek devlet ikili idare" sistemi ile Çin'in yönetimine geçmesinden bu yana görülen en büyük sokak protestoları sonrası özerk bölgenin lideri Carrie Lam yasa tasarısını askıya alsa da Hong Kongluların öfkesi dinmedi.
Euronews.com'da Görüntüle
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rumlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek için sınıra yürüdü 13 yaşındaki çocuğun uçağı çalmaya çalıştığı anlar kamerada: Kaza yaptı Japonya'da aşırı yağışlar sonrası binlerce kişi için tahliye emri verildi Takım elbiseli adamın ıslanmamak için bulduğu çözüm pes dedirtti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 14:47:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suçluların Çin'e iade yasa tasarısı: Hong Kong'da protestolar boğucu sıcağa rağmen sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]