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Suçluların korkulu rüyası: "Drone filosu" - Son Dakika

Suçluların korkulu rüyası: "Drone filosu"

08.02.2022 12:50

Suçluların korkulu rüyası: "Drone filosu" Sakarya'da 'Drone Filolu' uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün 'Drone Filosu' destekli operasyonunda 9 uyuşturucu satıcısı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Suçluların korkulu rüyası: "Drone filosu"

Sakarya'da 'Drone Filolu' uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

SAKARYA - Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün 'Drone Filosu' destekli operasyonunda 9 uyuşturucu satıcısı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya tarafından açıklanan 'Drone Filosu' şehirdeki operasyonlarda kullanılmaya başlanıldı. Suçluların adeta korkulu rüyası haline gelen drone'lar ile ilk başarılı operasyona imza atıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin saklandıkları adresler ayrı ayrı tespit edildikten sonra eş zamanlı olarak 'Drone Filosu' destekli gerçekleştirilen operasyonda; G.K., A.B., F.Y., T.T., A.C., G.K., M.R.C., S.B. ve T.B. isimli 2 ila 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan toplam 9 şahıs yakalandı. Operasyon sonrasında şahıslar cezaevine gönderildi.

Suçluların korkulu rüyası: Drone filosu
Suçluların korkulu rüyası: Drone filosu
Suçluların korkulu rüyası: Drone filosu
Suçluların korkulu rüyası: Drone filosu
Suçluların korkulu rüyası: Drone filosu
Suçluların korkulu rüyası: Drone filosu
Suçluların korkulu rüyası: Drone filosu
Suçluların korkulu rüyası: Drone filosu
Suçluların korkulu rüyası: Drone filosu
Suçluların korkulu rüyası: Drone filosu
Suçluların korkulu rüyası: Drone filosu
Suçluların korkulu rüyası: Drone filosu
Suçluların korkulu rüyası: Drone filosu

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Uyuşturucu, Sakarya, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suçluların korkulu rüyası: 'Drone filosu' - Son Dakika


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