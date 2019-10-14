Son Dakika Haberleri: Suçluların korkulu rüyası 'yunus ekipleri'
Son Dakika 3. Sayfa Suçluların korkulu rüyası 'yunus ekipleri'

Suçluların korkulu rüyası 'yunus ekipleri'

23 dakika önce

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, kuruldukları yıldan itibaren suçluların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Suçluların korkulu rüyası 'yunus ekipleri', System.String[]

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, kuruldukları yıldan itibaren suçluların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.


Gün boyu suçluları kovalayan ve yakaladıkları suçluları emniyetin ilgili birimlerine teslim eden ekipler, gece saatlerinde tekrar merkezlerine dönüyor. Motorlar üzerinde zaman zaman canlarını da tehlikeye atarak görev yapan yunus ekipleri, kapkaç, yankesicilik, gasp ve hırsızlık gibi asayiş olaylarına karışan kişilerin de yakalanmasında önemli rol oynuyor. Bütün zorluklarına karşı işlerini severek yapan polisler, son olarak gerçekleştirdikleri operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 0.90 gr esrar maddesi ve 29 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi. Uygulamada yakalanan H.S., U.K., M.Ö ve M.C.F. adlı şahıslar ve suç unsurları gerekli işlemler için ilgili Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:46 Kaynak: İHA
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