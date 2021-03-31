Suçsuz vatandaşı vuran zanlılar, 24 saat geçmeden yakalandı - Son Dakika

Suçsuz vatandaşı vuran zanlılar, 24 saat geçmeden yakalandı

31.03.2021 16:00

Suçsuz vatandaşı vuran zanlılar, 24 saat geçmeden yakalandı Tekirdağ'da geçtiğimiz gün 53 yaşındaki bir vatandaşı silahla yaralayan 2 zanlı, İstanbul'da yakalandı.

Suçsuz vatandaşı vuran zanlılar, 24 saat geçmeden yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da geçtiğimiz gün 53 yaşındaki bir vatandaşı silahla yaralayan 2 zanlı, İstanbul'da yakalandı.

Olay, önceki gün 19.00 sularında Atatürk Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu alışverişinden dolayı anlaşmazlık yaşayan 2 zanlı, 1 kişiyi sokak ortasında silahla kovaladı. Kovalamaca esnasında zanlılardan birinin silahından çıkan mermiler, o esnada yolda yürümekte olan Abdulşeker Süvarioğulları'nın çenesine ve göğsüne isabet etti. Zanlılar olay yerinden hızla kaçarken, Abdulşeker Süvarioğulları ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik kameralarına yakalandılar

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma neticesinde teknik ve fiziki takip gerçekleştiren polis, zanlıları güvenlik kameralarından tespit etmeyi başardı. Olayda, M.Y. adlı bir kişiyi kovalayan D.T.'nin silahla ateş ettiği ve mermilerin sekerek Abdulşeker'e isabet ettiği ortaya çıktı.

Uyuşturucu alışverişinden dolayı tartışmışlar

D.T.'nin İstanbul'da saklandığını tespit eden polis, zanlıyı ve kovalamaca esnasında yanında bulunan B.T.'yi gözaltına aldı. 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. M.Y., D.T. ve B.T.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ve bu konudan dolayı anlaşmazlık yaşadıkları öğrenildi.

Öte yandan, çenesine ve göğsüne isabet eden kurşunlarla yaralanan 53 yaşındaki Abdulşeker Süvarioğlulları'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Suçsuz vatandaşı vuran zanlılar, 24 saat geçmeden yakalandı
Suçsuz vatandaşı vuran zanlılar, 24 saat geçmeden yakalandı
Suçsuz vatandaşı vuran zanlılar, 24 saat geçmeden yakalandı
Suçsuz vatandaşı vuran zanlılar, 24 saat geçmeden yakalandı

Uyuşturucu, İstanbul, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suçsuz vatandaşı vuran zanlılar, 24 saat geçmeden yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Kınay hakkında skandal açıklama! Şiddet ve taciz iddiaları ağızları açık bıraktı Emre Kınay hakkında skandal açıklama! Şiddet ve taciz iddiaları ağızları açık bıraktı Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Bakan Varank'tan Bakan Varank'tan "Salgını bitirecek" sprey aşıyla ilgili açıklama: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvuru yapıldı Halk otobüsü şoförü aracında unutulan 40 bin liralık altını sahibine teslim etti Halk otobüsü şoförü aracında unutulan 40 bin liralık altını sahibine teslim etti Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı
Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı         
17:12
Son Dakika! Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Son Dakika! Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı         
17:03
Bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvarla birlikte 8 metre yükseklikten düştü Bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvarla birlikte 8 metre yükseklikten düştü         
16:48
Altının kilogramı 451 bin 960 liraya geriledi Altının kilogramı 451 bin 960 liraya geriledi         
16:45
Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası         
16:33
Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu         
16:10
Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti         
15:35
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yaklaşık 25 yılını verdiği koleksiyonuna paha biçemiyor Yaklaşık 25 yılını verdiği koleksiyonuna paha biçemiyor         
13:34
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Nefes borusuna yemek kaçan öğrenci yere yığıldı, öğretmenin müdahalesi hayat kurtardı Nefes borusuna yemek kaçan öğrenci yere yığıldı, öğretmenin müdahalesi hayat kurtardı         
13:06
Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu         
11:52
Güzergah daha kısa diye 30 yıllık eski köprüyü kullanıp canlarını tehlikeye atıyorlar Güzergah daha kısa diye 30 yıllık eski köprüyü kullanıp canlarını tehlikeye atıyorlar         
11:23
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 17:30:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suçsuz vatandaşı vuran zanlılar, 24 saat geçmeden yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei