Sucuk festivali Elazığ depremi nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

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Sucuk festivali Elazığ depremi nedeniyle iptal edildi
6 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yarın düzenlenmesi planlanan 6. Sucuk Ekmek Festivali ve Karne Şenliği, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:17 Kaynak: AA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yarın düzenlenmesi planlanan 6. Sucuk Ekmek Festivali ve Karne Şenliği, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle iptal edildi.
Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, festival alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Deprem nedeniyle festival ve şenliği iptal ettiklerini belirten Tarhan, "Hazırlanan 15 bin kişilik iki ton sucuğu da Elazığ'daki depremzedelere göndererek, yaralarına merhem olmaya çalışacağız." dedi.
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