Üye Girişi
'SUCUK GÜNÜ' ETKİNLİĞİNDE 6 BİN KİŞİYE EKMEK ARASI SUCUK DAĞITILDI - Son Dakika

'SUCUK GÜNÜ' ETKİNLİĞİNDE 6 BİN KİŞİYE EKMEK ARASI SUCUK DAĞITILDI

12.02.2022 16:57

ŞIRNAK Valiliği ve Belediyesi tarafından 'sucuk günü' etkinliğinde mangallarda pişirilen sucuklar, ekmek arasında 6 bin kişiye dağıtıldı.

ŞIRNAK Valiliği ve Belediyesi tarafından 'sucuk günü' etkinliğinde mangallarda pişirilen sucuklar, ekmek arasında 6 bin kişiye dağıtıldı. Şırnak Valiliği ve Belediyesi hafta sonunda 'Şırnaklı Gençler Cumhuriyet Meydanı'nda buluşuyor' adı altında 'sucuk günü' etkinliği düzenledi. Etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şevket Ünal, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalaman ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte 6 bin kişilik sucuk mangallarda pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı.

Etkinlikte konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 'Kar üzerinde sucuk ekmek makbuldür ama yaradan bugün güzel bir hava nasip etti. Bunun da elbet güzel biz hazzı var. Bütün yurdumuzda olduğu gibi Şırnak ilimizde de her alanda sayısız yatırımlar hayata geçiyor. Zorlu süreçlerden geldik, geçtik. Huzur ortamını sağladık. Bundan sonra yakaladığımız bu huzur ortamının kalıcı hale gelmesi, yarınlara taşınması için bu yatırımlar devam edecek. Bu yatırımlar devam ederken bugünler, bu tür organizasyonlarda bir soluklanma, gençlerimize çocuklarımıza ortamlar sunma, dinlenmelerini, eğlenmelerini, güzel vakit geçirmelerini sağlamak. Buradaki ikramlar bahane oluyor. Bir araya gelmemize vesile oluyor. Bu tür günler etkinlikler birlik beraberliğimizin pekişmesini sağlayacaktır" dedi. (DHA)

'SUCUK GÜNÜ' ETKİNLİĞİNDE 6 BİN KİŞİYE EKMEK ARASI SUCUK DAĞITILDI
'SUCUK GÜNÜ' ETKİNLİĞİNDE 6 BİN KİŞİYE EKMEK ARASI SUCUK DAĞITILDI
'SUCUK GÜNÜ' ETKİNLİĞİNDE 6 BİN KİŞİYE EKMEK ARASI SUCUK DAĞITILDI

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Meydanı, Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Valiliği, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'SUCUK GÜNÜ' ETKİNLİĞİNDE 6 BİN KİŞİYE EKMEK ARASI SUCUK DAĞITILDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 17:08:22. #1.12#
SON DAKİKA: 'SUCUK GÜNÜ' ETKİNLİĞİNDE 6 BİN KİŞİYE EKMEK ARASI SUCUK DAĞITILDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement