Sucuk ve kaplıcalarıyla ünlü Afyonkarahisar, kamp merkezi haline geldi - Son Dakika

Sucuk ve kaplıcalarıyla ünlü Afyonkarahisar, kamp merkezi haline geldi

TÜRKİYE'de sucuk ve kaplıca denince ilk akla gelen kentlerden Afyonkarahisar, son dönemde futbol takımlarının gözde kamp merkezi oldu.

Sucuk ve kaplıcalarıyla ünlü Afyonkarahisar, kamp merkezi haline geldi, System.String[]

TÜRKİYE'de sucuk ve kaplıca denince ilk akla gelen kentlerden Afyonkarahisar, son dönemde futbol takımlarının gözde kamp merkezi oldu. Süper Lig takımları başta olmak üzere yurt içi ve dışından profesyonel ve amatör takımların kamp için tercih ettiği Afyonkarahisar, futbol destinasyonu olma yolunda ilerliyor.

Sucuğu ve kaplıcalarıyla ünlü, Türkiye'nin şehirlerarası ulaşımda kavşak noktası durumundaki Afyonkarahisar, son dönemde futbol takımlarının da kamp yaptığı merkez haline geldi. Aralarında başta Süper Lig takımları olmak üzere birçok profesyonel ve amatör takım, kamp merkezi için Afyonkarahisar'ı seçmeye başladı. Özellikle yaz kampında hem bölgenin havası hem de Afyonkarahisar Belediyesi tarafından işletilen Kocatepe Spor Kompleksi'nin imkanları takımları cezbediyor. Otellerin komplekse yürüyüş mesafesinde olması, pandemi sürecinde alınan önlemler ve komplekste bulunan sahaların bakımlı zeminleri de takımları Afyonkarahisar'a çekiyor.

650 bin metrekare alana kurulu Kocatepe Spor Kompleksi'nde Zafer Stadyumu, 11 çim ve 2 sentetik olmak üzere toplamda 13 antrenman ve maç sahası bulunuyor. Afyonkarahisar'da geçen sene yerli, yabancı, profesyonel ve amatör olmak üzere 71 takım kamp yaptı. Afyonkarahisar'a bu sezon yaklaşık 10 günde 6 Süper Lig takımı gelirken, liglerin başlama tarihlerine göre 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'den ve amatörlerle birlikte toplamda 70'ten fazla takımın da gelmesi bekleniyor. Ayrıca Bolu'da antrenman sahalarındaki zemin konusunda sıkıntı yaşayıp Afyonkarahisar'ı tercih eden Gaziantep Futbol Kulübü gibi diğer illerden gelen takımlar da Afyonkarahisar'ı gördükten sonra gelecek sezon planlarını da yine buna göre yapıyor. 'AFYONKARAHİSAR'DAKİ SAHA ZEMİNİ ÇOK İYİ'Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Afyonkarahisar'daki tesislerin çok güzel olduğunu belirterek, "Oyuncularım için zor bir dönem, topsuz çalışma oluyor, koşular oluyor. Oyuncularımızı hazırlamak gerekiyor. Rakipsiz güzel bir ortam, saha zemini güzel, umarım böyle çalışmalarımıza devam ederiz. Hazırlıkların ikinci etabında zaten toplu çalışmalara geçeceğiz. Bolu'da saha zemininde biraz sıkıntımız vardı. En önemli olan saha zemini. Benim için otelde veya arabada, otobüste kalmışız önemli değil, benim için saha zemini önemliydi. Afyonkarahisar'a geldik. Afyonkarahisar'daki saha zemini çok iyi, olanaklar çok iyi, o yüzden burayı seçtik" dedi.  Futbol kulüplerinin neden Afyonkarahisar'ı tercih ettiğini anlatan termal bir otelin Genel Müdürü Mustafa Acar, "Futbol kulüplerimiz şu anda Afyonkarahisar'ı tercih ediyor. Gerek sahalar, kompleks ve tesislerle birlikte biz otelciler olarak verdiğimiz hizmetlerden dolayı şu an Afyonkarahisar, futbol kulüplerimiz tarafından tercih edilmekte ve memnun ayrılmaktalar otelimizden. Otelimizde şu an hala daha konaklamaya devam eden kulüplerimiz var" diye konuştu.'AFYONKARAHİSAR BİR FUTBOL DESTİNASYONU'Afyonkarahisar'ın tesislerinin geniş ve imkanların geniş olması, havasının mevsim itibarıyla çok güzel olması ve futbol kulüplerinin yararlanabileceği imkanların bol olmasının tercih sebebi olduğunu aktaran Mustafa Acar, "Burada konaklama yapan birçok hocamız böyle tesislerin Avrupa'da bile olmadığını, konaklama tesisleri olarak çok ileri seviyede olduğumuzu bize bilgi olarak dönüşlerini ve memnuniyetlerini iletmekte. Saha olarak tüm yerel makamlarımız üzerine düşen görevlerini yerine getirip, çok güzel kompleksler sağladı. Artık şunu diyebiliriz; Afyonkarahisar yaz kamplarında bir futbol destinasyonu olarak kendinden söz ettirmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.'TÜM OTELLERİMİZ GÜVENLİ OTEL SERTİFİKALARINI ALDI'Pandemi sürecinde otellerde alınan önlemleri, misafirlerin güvenli bir şekilde konaklamalarını nasıl sağladıklarını da anlatan Mustafa Acar, şöyle konuştu: "Afyonkarahisar'daki tüm otellerimiz Güvenli Otel Sertifikalarını aldı. Gerekli denetim süreçlerinden hepsi uygulanmaktadır. Misafirlerimizi hijyenik, güvenilir ve sağlıklı bir ortam hazırlamak için elimizden ne geliyorsa tüm işlemleri yerine getiriyoruz. Odalarımızı ULV cihazlarımızla dezenfekte ediyoruz, kapılarını kilitliyoruz, açık büfelerimize camlar yerleştirdik, artık direkt aşçılarımız servis ediyor. Hiçbir dokunma ve temas meydana gelmiyor. Pandemi nedeniyle havuz, sauna ve hamamlarda kişi kısıtlamaları var. Bunlara uyuyoruz ve misafirlerimize sağlıklı, güvenilir bir ortam oluşturmak için tüm çalışmalarımıza devam ediyoruz."'KULÜPLERE İZOLE BİR ORTAM SAĞLIYORUZ'Futbol kulüplerinin konaklamalarında özel uygulamalar yapıldığını vurgulayan Acar, "Kulüplerimiz zaten sürekli Covid-19 testlerini oluyor. O yüzden onlara biz izole bir ortam sağlıyoruz, ayrı büfeleri var, ayrı katları var, kullanım alanları ayrı. Buralara diğer misafirlerimizle bir iletişim olmadan izole bir ortam sağlıyoruz kendilerine. Konaklamalarına bu şekilde devam ediyorlar" diye konuştu.  'KOMPLEKSİMİZDE TOPLAM 13 TANE FUTBOL SAHALARIMIZ VAR'Afyonkarahisar Belediyesi Tesisler Sorumlusu İbrahim Yılmaz da Afyonkarahisar'ın kamp merkezi haline gelmeye başladığını anlattı. Kocatepe Spor Kompleksi ve kamp yapan takımlar hakkında bilgiler veren İbrahim Yılmaz, Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde 13 antrenman sahasının bulunduğunu aktardı. Yılmaz, şöyle devam etti:

"650 bin metrekare alana sahip Türkiye'nin en büyük spor kompleksindeyiz. Mart ayından itibaren Afyonkarahisar Belediyesi olarak Başkanımız Mehmet Zeybek'in katkılarıyla sahalara müdahale etmeye başladık. Spor kompleksimizde 60x90 ebatlarında 8 tane antrenman sahası var, 3 tane de 68x105 antrenman sahası var. Bunun yanında ayrıca iki tane de 60x90 doğal olmayan sentetik çim saha var. Kompleksimizde toplam 13 tane futbol sahalarımız var. Afyonkarahisar özellikle Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'den futbol takımlarımızın yaz kamp döneminde uğrak yeri haline geldi. Bir futbol takımının kamp yapabilmesi için her türlü şartlara spor kompleksimiz müsait. Hem otellerin yakınlığı hem hava şartlarının uygun olması hem de saha zeminlerimizin güzel olması nedeniyle takımların buraya gelmesi için büyük bir avantaj haline gelmiştir. Kompleksimizde yaklaşık 10 gündür Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaragücü, Gaziantep, Altay, Bandırma gibi takımlar sahalarımızı kullanmaya başladı. Süper Lig'den 6 takımı, bunun yanında da 1. Lig'den ve 2. Lig'den de takımlar kamp halinde. Önümüzdeki günlerde de birçok profesyonel takım Kocatepe Spor Kompleksi'mizde kamplarını gerçekleştirecek. Geçen yıllarda 60 ila 80 takım Afyonkarahisar'da kamp yapmıştı. Yurt dışı dahil bu rakamlara. Bu sene pandemi süreci olduğu için daha çok Süper Lig takımları gelecek, 30-40 arasında profesyonel takımı Allah izin verirse Afyonkarahisar'da ağırlayacağız."


Türkiye, Futbol, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 08:32

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sucuk ve kaplıcalarıyla ünlü Afyonkarahisar, kamp merkezi haline geldi - Son Dakika
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