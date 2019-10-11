Son Dakika Haberleri: Sucuk yüklü minibüs, tır'a arkadan çarptı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Sucuk yüklü minibüs, tır'a arkadan çarptı: 4 yaralı

Sucuk yüklü minibüs, tır'a arkadan çarptı: 4 yaralı

20 dakika önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sucuk yüklü minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu yola savrulan sucuklar nedeniyle aynı yönde ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Sucuk yüklü minibüs, tır'a arkadan çarptı: 4 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sucuk yüklü minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu yola savrulan sucuklar nedeniyle aynı yönde ilerleyen otomobil  kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Uşak istikametinden İzmir istikametine giden Remzi Saat (24) yönetimindeki 03 BT 077 plakalı sucuk yüklü minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Şükrü Kaya (54) yönetimindeki 07 HKE 05 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Aynı istikamette seyreden İmdat Balta'nın (50) kullandığı 71 DK 049 plakalı otomobil ise  minibüsten yala saçılan sucuklar nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Remzi Saat araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AKS, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü Remzi Saat, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan TIR sürücüsü Şükrü Kaya kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü İmdat Balta ile araçtaki Neriman Balta (48) ile Salih İhsan Balta (11), olay yerinde yapılan tedavilerinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikameti 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınırda yoğun çatışma sesleri! Terör mevzileri ateş altına alındı
Teröristler Şanlıurfa ve Mardin'e havan ve füzelerle saldırdı: 7 şehit, 68 yaralı Demirtaş'ın terörist ağabeyi Nurettin Demirtaş'tan tehdit: Türkiye'nin tüm kentleri bu savaştan nasibini alacak Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'dan 228 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 02:57:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sucuk yüklü minibüs, tır'a arkadan çarptı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]