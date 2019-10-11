Sucuk yüklü minibüs, tır'a arkadan çarptı: 4 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sucuk yüklü minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu yola savrulan sucuklar nedeniyle aynı yönde ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Uşak istikametinden İzmir istikametine giden Remzi Saat (24) yönetimindeki 03 BT 077 plakalı sucuk yüklü minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Şükrü Kaya (54) yönetimindeki 07 HKE 05 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Aynı istikamette seyreden İmdat Balta'nın (50) kullandığı 71 DK 049 plakalı otomobil ise minibüsten yala saçılan sucuklar nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Remzi Saat araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AKS, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü Remzi Saat, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan TIR sürücüsü Şükrü Kaya kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü İmdat Balta ile araçtaki Neriman Balta (48) ile Salih İhsan Balta (11), olay yerinde yapılan tedavilerinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikameti 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.