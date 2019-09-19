Son Dakika Haberleri: Suçunu itiraf eden hırsız serbest kaldı
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Suçunu itiraf eden hırsız serbest kaldı

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir binanın ikinci katındaki eve balkondan girerek 5 bin TL değerinde elektronik eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve ifadesinde suçunu itiraf eden şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suçunu itiraf eden hırsız serbest kaldı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir binanın ikinci katındaki eve balkondan girerek 5 bin TL değerinde elektronik eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve ifadesinde suçunu itiraf eden şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Mayıs ayında Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan kiraladıkları otomobille Körfez Hacı Osman Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin önüne gelen 2 şüpheli, kimsenin olmadığını tespit ettikleri eve balkondan girdi. Evde bulunan 5 bin TL değerindeki tablet bilgisayar ve televizyonu çalan hırsızlar, geldikleri araçla kaçtı. Ev sahibinin şikayeti üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ve şehir polis kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kiraladıkları bir araçla olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, İstanbul Bağcılar'da düzenlediği operasyonla ilk olarak zanlılardan Z.Y.'yi (21) gözaltına aldı. Körfez adliyesine sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Zanlılardan ikincisi olan H.İ.U. (20) ise yine İstanbul'da polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak Kocaeli'ne getirildi. İzmit Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan şahıs, evindeki televizyonun bozulduğu için hırsızlığı yaptığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. - KOCAELİ

İstanbul, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:59 Kaynak: İHA
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