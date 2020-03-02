Suçüstü sırasında 2 polisi yaralayan sanığa 7 yıl 10 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suçüstü sırasında 2 polisi yaralayan sanığa 7 yıl 10 ay hapis - Son Dakika

Suçüstü sırasında 2 polisi yaralayan sanığa 7 yıl 10 ay hapis

6 saat önce

BURDUR'da 2016 yılında telefon dolandırıcılığı yapmak için gittiği evde bekleyen 2 polis memurundan birini tabancayla yaralayan, diğerini ise darbeden Fevzi Acar, tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Suçüstü sırasında 2 polisi yaralayan sanığa 7 yıl 10 ay hapis, System.String[]

BURDUR'da 2016 yılında telefon dolandırıcılığı yapmak için gittiği evde bekleyen 2 polis memurundan birini tabancayla yaralayan, diğerini ise darbeden Fevzi Acar, tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Burdur merkez Menderes Mahallesi'nde yaşayan yaşlı bir çift, 28 Eylül 2016 tarihinde kendilerini telefonla dolandırmak isteyen kişiler olduğu yönünde polise ihbarda bulundu. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar yaşlı çifte isimlerinin FETÖ soruşturmasında geçtiğini ve para karşılığında kendilerini kurtaracaklarını söyledi. İhbar sonrası çiftin evine gelen 2 sivil polis memuru, parayı evde alacaklarını söyleyen şüphelilere suçüstü yapmak için önlem aldı.

Polis memurlarından biri tek katlı evde, diğeri ise bahçede beklediği sırada, çiftin bankadan çektiği 12 bin lirayı teslim almak için şüpheliler Fevzi Acar ve A.G. eve geldi. Evdeki polis memuru M.G. beylik tabancasını çıkarıp şüphelilere suçüstü yapmak istedi. Bu sırada şüphelilerle polis arasında arbede çıktı. Bahçedeki polis memuru V.K. da içeri girerek şüphelilere müdahale etmeye çalıştı. Arbede sırasında şüpheli Fevzi Acar, polis memuru V.K.'nın elindeki silahı alarak polis memuru M.G.'ye ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun M.G.'nin sağ baldırına isabet etti. Arbede sırasında M.G.'nin kaburgası ve burnu kırıldı. Takviye ekiplerle şüpheliler Fevzi Acar ve A.G. yakalanırken, evin dışında gözcülük yaptığı belirtilen bir kadın ise geldikleri aracı bırakıp kaçtı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Fevzi Acar tutuklanırken, A.G. serbest bırakıldı. Olaydan sonra yaklaşık 3 ay tutuklu kalan Fevzi Acar hakkında Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'zincirleme şekilde silahla görevi yaptırmamak için direnme' ve 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış silahla kasten yaralama' suçundan dava açıldı. 21 Şubat'ta görülen karar duruşmasında sanık Fevzi Acar'ın 7 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Tutuksuz sanık Fevzi Acar kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf mahkemesi, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını onarsa olaydan sonra 3 ay tutuklu kalan sanık Fevzi Acar yeniden cezaevine girecek.


Fevzi Acar, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:35 Kaynak: DHA
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