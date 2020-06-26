Suçüstü yakalanan 2 hırsız tutuklandı - Son Dakika

Suçüstü yakalanan 2 hırsız tutuklandı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kapı kilitlerini kırarak 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, son girdikleri evde ise suçüstü yakalandı.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kapı kilitlerini kırarak 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, son girdikleri evde ise suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
İlçede son bir haftada 5 evde kapı kilidi kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Siverek Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda hırsızlığı Barak K. ile Fırat B.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen polis, 2 kişiyi Ayvanat Mahallesi'nde kapı kilidini kırarak girdikleri bir evde hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise kilitleri kırmak için kullandıkları kurbağacık, pense, tornavida gibi malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:59 Kaynak: DHA
Son Dakika 22:53 Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:50 Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir