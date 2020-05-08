Suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçüstü yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 ayrı uyuşturucu satışına suçüstü müdahale etti. Ekipler, kullanıcı ve satıcısı olmak üzere 22 kişiye adli işlem yaptı. Uyuşturucu operasyonunda bonzai, metamfetamin, esrar, 607 adet uyuşturucu hap ile 1 Adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgisi bulunan uyuşturucu satıcıları Emre B. (31), Nuh A.(25), Hakan G.ve Süleyman B. tutuklandı.