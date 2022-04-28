SUÇÜSTÜ YAKALANAN BARİYER HIRSIZLILARI SERBEST - Son Dakika
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SUÇÜSTÜ YAKALANAN BARİYER HIRSIZLILARI SERBEST

28.04.2022 11:01

AKSARAY'da, yol kenarındaki bariyerleri kesip, kamyonete yüklerken yakalanan Sabri T. (35) ile Murat E. (17), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AKSARAY'da, yol kenarındaki bariyerleri kesip, kamyonete yüklerken yakalanan Sabri T. (35) ile Murat E. (17), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 25 Nisan'da saat 23.30 sıralarında, Aksaray- Konya yolu Bozcamahmut mevkisinde meydana geldi. Jeneratör ışığı kullanılarak demir bariyerlerin kesildiğini fark eden sürücüler, jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, Sabri T. ile Murat E.'yi suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Ekipler, 15 metrelik demir bariyerin kesildiğini ve kamyonete yüklendiğini belirledi. Kesilen bariyerler, Karayolu ekiplerine teslim edilirken, 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANAN BARİYER HIRSIZLILARI SERBEST
SUÇÜSTÜ YAKALANAN BARİYER HIRSIZLILARI SERBEST
SUÇÜSTÜ YAKALANAN BARİYER HIRSIZLILARI SERBEST
SUÇÜSTÜ YAKALANAN BARİYER HIRSIZLILARI SERBEST

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SUÇÜSTÜ YAKALANAN BARİYER HIRSIZLILARI SERBEST - Son Dakika
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