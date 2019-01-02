Son Dakika Haberleri: Suçüstü Yakalanan Define Avcıları Serbest Bırakıldı

Suçüstü Yakalanan Define Avcıları Serbest Bırakıldı

21 dakika önce

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suçüstü Yakalanan Define Avcıları Serbest Bırakıldı, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesinde Geredeli Mahallesi Alacakese mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık arazide izinsiz hazine arandığı ihbarını alan Derince Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine şahısların yakalanması için jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda define ararken A.C., F.R., A.Y., K.K. ve A.E. isimli 5 kişi suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından şahıslar gözaltına alınırken, olay yerinde ele geçirilen metal dedektörü ve kazma sırasında kullandıkları çok sayıda alete el konuldu. Derince Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşına çıkartılan 5 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:27 Kaynak: İHA

Jandarma, Derince, Kocaeli, 3. Sayfa
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