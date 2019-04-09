Suçüstü Yakalanan Hırsız Tutuklandı
7 dakika önce
Aksaray'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aksaray
'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi 5394 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dairede hırsız olduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hemen harekete geçerek kısa sürede olay yerine intikal etti. İlk olarak evin etrafını saran polis ekipleri belirlenen dairede hırsızı yakaladı. Suçüstü yakalanan Barış K. (25) gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Aksaray Polis Merkezi
'ne götürüldü. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Barış K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:35 Kaynak: İHA
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