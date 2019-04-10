Son Dakika Haberleri: Suçüstü Yakalanan Hırsız Tutuklandı

Suçüstü Yakalanan Hırsız Tutuklandı

38 dakika önce

Suçüstü yakalanan hırsız tutuklandıAKSARAY - Aksaray'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5394 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dairede hırsız olduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hemen harekete geçerek kısa sürede olay yerine intikal etti. İlk olarak evin etrafını saran polis ekipleri belirlenen dairede hırsızı yakaladı. Suçüstü yakalanan Barış K. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Aksaray Polis Merkezi'ne götürüldü. Sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Barış K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:23 Kaynak: İHA
Polis, Aksaray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 03:01:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suçüstü Yakalanan Hırsız Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]