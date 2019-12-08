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Suçüstü yakalanan hırsız, tutuklandı

6 saat önce

AKSARAY'da hırsızlık için girdiği evin bahçesinde polis tarafından yakalanan Murat S. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suçüstü yakalanan hırsız, tutuklandı, System.String[]

AKSARAY'da hırsızlık için girdiği evin bahçesinde polis tarafından yakalanan Murat S. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi 1687'nci sokaktaki bir evde meydana geldi. Murat S., hırsızlık için girdiği evden bir miktar para, kol saati ve kurusıkı tabanca aldı. Çevre sakinleri, Murat S.'yi fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan Murat S., evin bahçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan Murat S.'nin daha önce 2 farklı hırsızlık olayına karıştığı saptandı. Murat S., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:50 Kaynak: DHA
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