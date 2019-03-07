Son Dakika Haberleri: Suçüstü Yakalanan Hırsızlık Şüphelisi: Ailem Yok, Doyuramıyorum Karnımı

Suçüstü Yakalanan Hırsızlık Şüphelisi: Ailem Yok, Doyuramıyorum Karnımı

1 saat önce

ADANA'da hırsızlık amacıyla bir iş yerine giren Cihan B. (24), mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Suçüstü Yakalanan Hırsızlık Şüphelisi: Ailem Yok, Doyuramıyorum Karnımı, System.String[]
ADANA'da hırsızlık amacıyla bir iş yerine giren Cihan B. (24), mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı. Cihan B., "Ailem yok, doyuramıyorum karnımı. Yalan mı söyleyeyim" diyerek kendisini savundu.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi 60001 Sokak'ta meydana geldi. Seyhan Belediyesi yakınındaki oto yıkamacıya bir kişinin girdiğini gören çevre sakinleri, polise haber verdi. Bölgede görev yapan mahalle bekçileri olay yerine gitti. Bu sırada bekçileri fark eden şüpheli, iş yerinden çıkıp kaçmaya başladı. Elinde bulunan poşeti atan şüpheli, kısa sürede yakalandı. Yapılan kimlik sorgusunda adının Cihan B. olduğu belirlenen şüpheli, "Ailem yok, doyuramıyorum karnımı. Yalan mı söyleyeyim" dedi.

Gelen polis ekiplerine teslim edilen Cihan B.'nin kaçmaya çalışırken attığı poşette ise 2 tablet bulundu. Cihan B., sorgulanmak üzere  Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:54 Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Güncel
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