SUÇÜSTÜ YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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SUÇÜSTÜ YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

29.04.2022 13:13

GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde sağlık ocağından kablo ve tıbbi malzeme çalarken suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan U.M. tutuklandı.

GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde sağlık ocağından kablo ve tıbbi malzeme çalarken suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan U.M. tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında U.M.?yi sağlık ocağından hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Kablo ve tıbbi malzeme çaldığı tespit edilen U.M., polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen U.M., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'hırsızlık' suçundan tutuklandı. (DHA)

SUÇÜSTÜ YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
SUÇÜSTÜ YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
SUÇÜSTÜ YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
SUÇÜSTÜ YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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