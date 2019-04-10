Suçüstü Yakalanan Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Çekmeköy'deki bir iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra polisten kaçmaya çalışırken yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.

Çekmeköy'deki bir iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra polisten kaçmaya çalışırken yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sultanbeyli, Maltepe, Ataşehir, Beykoz, Pendik ve Çekmeköy'de 8 iş yerindeki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.



İş yerlerinin ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.



Polis, 3 Nisan'da Anadolu Yakası'nda, bir iş yerinin alarmının çalması üzerine bölgeye gitti. Burada yüzleri kapalı kişilerin, söz konusu araca malzeme yüklediğini gören ekipler, duruma müdahale etti. Polisi görünce farklı yönlere kaçmaya çalışan 8 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.



Şüphelilerin aracında yapılan aramada 635 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 8 iş yerinden yaklaşık 3 milyon lira değerinde malzeme çaldığı belirlendi.



Zanlıların, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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