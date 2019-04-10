Suçüstü Yakalanan Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı
1 saat önce
Çekmeköy'deki bir iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra polisten kaçmaya çalışırken yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.
Çekmeköy'deki bir iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra polisten kaçmaya çalışırken yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:38 Kaynak: AA
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sultanbeyli, Maltepe, Ataşehir, Beykoz, Pendik ve Çekmeköy'de 8 iş yerindeki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
İş yerlerinin ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.
Polis, 3 Nisan'da Anadolu Yakası'nda, bir iş yerinin alarmının çalması üzerine bölgeye gitti. Burada yüzleri kapalı kişilerin, söz konusu araca malzeme yüklediğini gören ekipler, duruma müdahale etti. Polisi görünce farklı yönlere kaçmaya çalışan 8 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelilerin aracında yapılan aramada 635 paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 8 iş yerinden yaklaşık 3 milyon lira değerinde malzeme çaldığı belirlendi.
Zanlıların, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.
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