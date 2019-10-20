Son Dakika Haberleri: Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlıları tutuklandı
Son Dakika Güncel Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlıları tutuklandı

Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlıları tutuklandı

1 saat önce

Sultanbeyli'de bir iş yerine hırsızlık amacıyla girerken suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Sultanbeyli'de bir iş yerine hırsızlık amacıyla girerken suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasanpaşa Mahallesi Gaziemir Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde şüpheli kişilerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden ekipler, iş yerine girmek üzere olan şüpheliler Hüsnü Can İ, Eren İ, Ozan Ş, Ömer Faruk A. ve yaşı küçük İ.K'yı suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kullandığı plakasız araçta yapılan aramada çalıntı plaka, ruhsatsız tabanca ile 5 fişek, kasa taşımak için taşıyıcı ve hırsızlık olayında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerden İ.K'nin, aralarında çocuğa cinsel istismarın da bulunduğu 11 farklı suçtan hakkında arama kararının bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlıları tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, Hasanpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB: PKK/YPG'li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü Futbol koçu, silahlı saldırganı sarılarak etkisiz hale getirdi! O anlar kamerada Nusaybin'de HDP'li milletvekillerine tepki: İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayacaksınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 17:41:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlıları tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]