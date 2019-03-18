Suçüstü Yakalanan Kablo Hırsızı Tutuklandı
1 saat önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde suçüstü yakalanan kablo hırsızı tutuklandı.
Muğla
'nın Menteşe
ilçesinde suçüstü yakalanan kablo hırsızı tutuklandı.
Dokuzçam Mahallesi'nde telefon kablolarının kesildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, kabloları keserek aracına yükleyen kişinin N.S. olduğunu belirleyerek takibe aldı. Jandarma
ekiplerini görünce aracıyla kaçmaya çalışan N.S, çaldığı yaklaşık 100 metre bakır kabloyla yakalandı.
Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:01 Kaynak: AA
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