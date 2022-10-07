Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı yaya ekipler tarafından suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Çalışmalarda, kurumlara ait olan ve yer altından geçen kabloları çalma teşebbüsünde bulunan Veli Ç. ve Mahmut Ç. suçüstü yakalandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Hisarcık, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı - Son Dakika

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