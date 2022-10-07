Suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı - Son Dakika
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Suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı

07.10.2022 16:03
Suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı

Eskişehir'de yer altından geçen kabloları çalmaya teşebbüs ettikleri esnada suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de yer altından geçen kabloları çalmaya teşebbüs ettikleri esnada suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yaya ekipler tarafından suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Çalışmalarda, kurumlara ait olan ve yer altından geçen kabloları çalma teşebbüsünde bulunan Veli Ç. ve Mahmut Ç. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Hisarcık, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suçüstü yakalanan kablo hırsızları tutuklandı - Son Dakika

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