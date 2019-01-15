Son Dakika Haberleri: Suçüstü Yakalanan Kablo Hırsızları Tutuklardı

Suçüstü Yakalanan Kablo Hırsızları Tutuklardı

9 dakika önce

Bilecik'te 2 kablo hırsızı jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Suçüstü Yakalanan Kablo Hırsızları Tutuklardı, System.String[]
Bilecik'te 2 kablo hırsızı jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki kolluk kuvvetlerinin Selimiye Köyü Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde icra ettikleri devriye faaliyeti esnasında 2 şüpheli dikkatlerini çekti. Ekiplerin yaptıkları kontrollerde, ormanlık arazi içerisinden geçen Türk Telekom Müdürlüğüne ait enerji ve nakil kablosunu çalmaya çalışan H.O. ve Ö.Ç. isimli şahıslar kullandıkları çakı, ekmek bıçağı, maket bıçağı ve işçi eldiveni ile birlikte suçüstü yakandı.

Yakalanan şüpheliler Osmaneli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Tutuklamaları talebiyle mahkemeye çıkan H.O. ve Ö.Ç. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:37 Kaynak: İHA

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