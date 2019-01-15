Suçüstü Yakalanan Kablo Hırsızları Tutuklardı
9 dakika önce
Bilecik'te 2 kablo hırsızı jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Bilecik
'te 2 kablo hırsızı jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli
ilçesindeki kolluk kuvvetlerinin Selimiye
Köyü Organize Sanayi Bölgesi
mevkiinde icra ettikleri devriye faaliyeti esnasında 2 şüpheli dikkatlerini çekti. Ekiplerin yaptıkları kontrollerde, ormanlık arazi içerisinden geçen Türk Telekom
Müdürlüğüne ait enerji ve nakil kablosunu çalmaya çalışan H.O. ve Ö.Ç. isimli şahıslar kullandıkları çakı, ekmek bıçağı, maket bıçağı ve işçi eldiveni ile birlikte suçüstü yakandı.
Yakalanan şüpheliler Osmaneli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Tutuklamaları talebiyle mahkemeye çıkan H.O. ve Ö.Ç. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:37 Kaynak: İHA
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