Suçüstü Yakalanan Kaçak Avcılara 22 Bin Lira Ceza Kesildi

Beyşehir
ilçesinde, milli park sahasında yasak olan sakar meke kuşu avı yaptığı saptanan 3 kişiye toplamda 22 bin 266 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasında yasak olduğu halde ateşli silahlarla sakar meke avlandığı ihbarı üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü ile Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, göl kıyısında çalışma başlattı.
Ekipler, mili park sahasında göl kıyısında S.E, A.N ile T.N'yi avlanırken, yakaladıkları su kuşlarıyla birlikte yakaladı.
26 sakar meke kuşunun avlandığını belirleyen ekipler, 3 avcıya 11 bin 840 lira idari, 10 bin 426 lira da tazminat olmak üzere toplamda 22 bin 266 lira para cezası kesti.
Ayrıca, avda kullanılan silahlar ve avı yapılan su kuşlarına ekipler el koydu.