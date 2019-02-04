Suçüstü Yakalanan Kaçak Avcılara 5 Bin Lira Para Cezası

ANTALYA (İHA) – Antalya'da av koruma ekiplerinin kontrole çıktığı sırada ellerinde silahlarla suçüstü yakalanan 2 kaçak avcıya, toplamda 5 bin lira idari para cezası kesildi.

ANTALYA (İHA) – Antalya'da av koruma ekiplerinin kontrole çıktığı sırada ellerinde silahlarla suçüstü yakalanan 2 kaçak avcıya, toplamda 5 bin lira idari para cezası kesildi.



Korkuteli ilçe sınırlarında yer alan Güllük Dağı Milli Park Şefliği sorumluluk alanı içerisinde bulunan, Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında av kontrolleri sırasında, 2 şüpheli fark edildi. Av koruma ekipleri tarafından tespit edilen Y.O. ve A.O., ellerinde silahlarla suçüstü yakalandı.



Y.O. ve A.O. hakkında toplam 5 bin 10 lira idari para cezası kesilirken, koruma ve kontrol faaliyetlerinin gece gündüz demeden aralıksız olarak sürdürülerek kaçak avcılığa ve tabiatın tahribatına izin verilmeyeceği bildirildi. - ANTALYA

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