Suçüstü yakalanan yankesicilik zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Fatih'te bir kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalarken polis ekiplerince suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Şubat'ta Fatih Rüstempaşa Mahallesi'nde şüpheli hareketler sergileyen yabancı uyruklu 3 kişiyi takibe aldı.
Polis, şüphelilerden birinin önünde yürüyen bir kadının montundan cep telefonunu alması üzerine zanlıları suçüstü yakaladı.
Fas uyruklu Zakaria L. (27), Jawad El M. (24) ve Ali D. (23) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerden birinin, önünde yürüyen kadının montundan cep telefonunu aldığı ve polislerce olay yerinde yakalandığı anlar görülüyor.