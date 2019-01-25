Suda Boğulan Dalgıç 32 Saat Sonra Çıkartıldı

Suda boğulan dalgıç 32 saat sonra çıkartıldıGAZİANTEP - Gaziantep'te Afrin çayında bulunan baraja dalış yaptıktan sonra suda boğularak kaybolan dalgıç Mehmet Genç'in cesedi arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 32 saat sonra çıkartıldı.

Suda boğulan dalgıç 32 saat sonra çıkartıldı



GAZİANTEP - Gaziantep'te Afrin çayında bulunan baraja dalış yaptıktan sonra suda boğularak kaybolan dalgıç Mehmet Genç'in cesedi arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 32 saat sonra çıkartıldı.

Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı profesyonel su altı dalgıcı Mehmet Genç (54), Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akbayır Mahallesi'nde yeni yapılan Afrin Barajı'nın 15 metre derinliğinde bulunan bir boru üzerinde tadilat çalışmaları için girdiği sudan çıkamayınca arama kurtarma ekiplerine haber verildi. Adıyaman Il Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekiplerinin çalışmaları sonucu dalgıç'ın cenazesine 32 saat sonra ulaşıldı. Tamiratını yaptığı boruya elinin sıkıştığı belirlenen dalgıcın naaşı otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

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