Suda çırpınan martı için soğuk havada denize atladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suda çırpınan martı için soğuk havada denize atladılar - Son Dakika

Suda çırpınan martı için soğuk havada denize atladılar

7 saat önce

Kumbahçe Sahili önlerinde suda çırpınan martı olduğunu ihbarında bulunan duyarlı vatandaşlar, bir taraftan ekipleri beklerken diğer taraftan martıyı kurtarmak için soğuk ve rüzgarlı havaya aldırış etmeden denize girdiler.

Suda çırpınan martı için soğuk havada denize atladılar, System.String[]

Kumbahçe Sahili önlerinde suda çırpınan martı olduğunu ihbarında bulunan duyarlı vatandaşlar, bir taraftan ekipleri beklerken diğer taraftan martıyı kurtarmak için soğuk ve rüzgarlı havaya aldırış etmeden denize girdiler.


Birkaç denemesi başarısız olan vatandaşlar dalgalarında büyümesiyle denizden çıkmak zorunda kaldılar. Dalgaların arasında zaman zaman kaybolan ve sürekli poşetten kurtulmak için hamleler yaptığı için halsiz kalan martı bir süre sonra kıyıya 25 metre kadar yaklaşınca çevredeki işletmelerden birinde çalışan Mehmet Demirdağ isimli genç talihsiz hayvanı kurtarmak için suya girdi. Duyarlı genç agresifleşen kuşun gaga darbelerine maruz kalmasına rağmen martıyı kıyıya çıkarmayı başardı. Arkadaşı ile birlikte hayvanı hemen poşetten kurtaran Demirdağ daha sonra olay yerine gelen Petbulance ekibine martıyı teslim etti.


Mehmet Demirdağ - Güzel bir şey benim için başka söyleyecek bir şey yok. Ama dikkat edelim yani denize kötü şeyler atmayalım, poşet gibi ne bileyim naylon gibi şeyler atmayalım pet şişe atmayalım.)


Martının ilk muayenesini yapan ekipler detaylı sağlık kontrolünden geçirmek için Torba Geçici Hayvan Barınağına sevk etti. Veteriner hekimlerin kontrolünden geçen martının sağlık durumunun iyi olduğu ve doğaya bırakılacağı öğrenildi. - MUĞLA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:39 Kaynak: İHA
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