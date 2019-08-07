Son Dakika Haberleri: Suda kaybolduktan yarım saat sonra bulunan Muhammet kurtarılamadı (2)
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Suda kaybolduktan yarım saat sonra bulunan Muhammet kurtarılamadı (2)

6 dakika önce

KURTARILAMADISivas'ın Suşehri ilçesinde, serinlemek için girdiği barajda kaybolan ve yaklaşık yarım saat sonra ekipler tarafından baygın bulunan Muhammed Ömer Uçar (17), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Suda kaybolduktan yarım saat sonra bulunan Muhammet kurtarılamadı (2), System.String[]

KURTARILAMADI
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, serinlemek için girdiği barajda kaybolan ve yaklaşık yarım saat sonra ekipler tarafından baygın bulunan Muhammed Ömer Uçar (17), kaldırıldığı hastanede doktorların  tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cesedi otopsi için morga kaldırıldı.


Ömer Uçar, Suşehri, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:50 Kaynak: DHA
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