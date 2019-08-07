Suda kaybolduktan yarım saat sonra bulunan Muhammet kurtarılamadı (2)
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KURTARILAMADISivas'ın Suşehri ilçesinde, serinlemek için girdiği barajda kaybolan ve yaklaşık yarım saat sonra ekipler tarafından baygın bulunan Muhammed Ömer Uçar (17), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:50 Kaynak: DHA
KURTARILAMADI
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, serinlemek için girdiği barajda kaybolan ve yaklaşık yarım saat sonra ekipler tarafından baygın bulunan Muhammed Ömer Uçar (17), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
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