Son Dakika Haberleri: Suda Mahsur Kalan İşçi Servisindeki 17 Kişi Kurtarıldı

Suda Mahsur Kalan İşçi Servisindeki 17 Kişi Kurtarıldı

48 dakika önce

Adana'da yağmur suyuyla dolan yolda servis minibüsünde mahsur kalan 17 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana'da yağmur suyuyla dolan yolda servis minibüsünde mahsur kalan 17 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:01 Kaynak: AA

İtfaiye, Adana, Güncel
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