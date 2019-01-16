Suda Mahsur Kalan İşçi Servisindeki 17 Kişi Kurtarıldı
48 dakika önce
Adana'da yağmur suyuyla dolan yolda servis minibüsünde mahsur kalan 17 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adana
'da yağmur suyuyla dolan yolda servis minibüsünde mahsur kalan 17 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:01 Kaynak: AA
Hırsızın Kamyonet ve Duvar Arasında Can Pazarı
Sırtına Sobasını Bağladı ve Tablada Nohutlarını Sattı
Apartman Bahçesinde Cesedi Bulunan Kadının Kanser Olduğunu Öğrenince İntihar Ettiği Ortaya Çıktı
Komisyoncunun "Çin Kestanesi" İsyanı