Son Dakika Haberleri: Suda marul yetiştirip, üretim hızını 3 kat artırdı
Son Dakika Ekonomi Haber

Suda marul yetiştirip, üretim hızını 3 kat artırdı

39 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çiftçi İldeniz Köprülü (39), 300 bin TL'lik yatırımıyla toprak kullanmadan, suda marul yetiştiriyor.

Suda marul yetiştirip, üretim hızını 3 kat artırdı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çiftçi İldeniz Köprülü (39), 300 bin TL'lik yatırımıyla toprak kullanmadan, suda marul yetiştiriyor. Köprülü, toprakta 50 ile 70 gün arasında yetişen marulları, su sayesinde 10- 15 günde ürettiğini söyledi.
İnegöl'de reklamcılık işiyle uğraşan İldeniz Köprülü (30), geçtiğimiz yıllarda çiftçilik yapmaya karar verip, işini bıraktı. Daha sonra yaptığı araştırmalarla 300 bin TL'lik yatırım yapan Köprülü, toprak kullanmadan, suda marul yetiştirmeye başladı. 50 ile 70 gün arasında toprakta yetişen marulları, su sayesinde 10- 15 günde yetiştiren Köprülü, üretiminin 3 kat daha fazla olduğunu belirterek, "Bir hayalim vardı, 'emekli olduğumda toprakla, üretimle uğraşalım' diyordum. 'Neden öteleyeyim' deyip bu işe girmiş olduk. Buradaki tesisimiz toplamda bin 200 metrekare kapalı alana sahip. 21 bin marul üretimi yapılabiliyor" dedi. Her 10- 15 günde 7 bin marul hasadı yapıyoruz. 12 ayda toplamda 36 kez hasat yapıyoruz. Aylık 21 bin marul hasadı yaparsak yılda 252 bin marul hasadı yapabiliriz" diye konuştu.


Köprülü, İnegöl, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursalı fırıncı 1,5 lira olan ekmeğin fiyatını 1 liraya düşürdü
6 bin lira maaşlı işinden istifa eden adam köye yerleşerek hayalini gerçekleştirdi Ev alacaklara müjde! Faiz indirimi sonrası bir indirim de firmalardan geldi Ölüdeniz'de soygun sürüyor! Bir waffle'ı 80 TL'ye satıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 12:40:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suda marul yetiştirip, üretim hızını 3 kat artırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]