Suda yüzen fındığı topladılar - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında fındık üreticileri yağmur sularıyla gölet olan bahçelerinde fındık toplamaya çalıştılar.

Çarşamba ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte ilçe merkezi, birçok mahallede su baskınları yaşandı. Yoğun yağış dolayısıyla Kirazlıkçay Mahallesi'nde bir fındık bahçesi yağmur suları nedeniyle adeta gölet haline dönerken, tarla sahipleri suyun üstündeki fındıklarını toplamak için mücadele ettiler.

Fındık bahçesi sahibi Turgay Yazıcı, "Gece saatlerinde başlayan yağmur tarlalarımızı bu hale getirdi. DSİ ekipleri kanalı açtı, derinleştirdi bu nedenle tarlalarımız bu hale geldi. Kanala su ulaşmıyor. Biriken su tarlalarda kalıyor. İnsanlarımızın hali ortada. Diz boyu sudan fındık toplamaya uğraşıyoruz. Bu durumu her sene yaşamak istemiyoruz" dedi. - SAMSUN