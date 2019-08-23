Son Dakika Haberleri: 'Sudaki Damlaların Huzuru' isimli Ebru sergisi açıldı
Son Dakika Güncel Haber

'Sudaki Damlaların Huzuru' isimli Ebru sergisi açıldı

37 dakika önce

Niğde Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ebru Sanatçısı Meral Bıyık, ebru sergisi açtı.

'Sudaki Damlaların Huzuru' isimli Ebru sergisi açıldı, System.String[]

Niğde Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ebru Sanatçısı Meral Bıyık, ebru sergisi açtı.


Niğde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Sakatlar Derneği Niğde Şubesi paydaşlığında hayata geçecek olan proje kapsamında Sakatlar Derneği üyesi 20 engelliye yönelik ebru sanatı, ebru kumaş boyama sanatı, ebru seramik boyama sanatı eğitimleri verildi. Eğitim sonunda Kültür Müdürlüğü içerisinde açılan sergi vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergi açılışına İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer, Niğde Belediye Başkanı eşi Duygu Özdemir ve sanatseverler katıldı. Niğde Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Meral Bıyık, sergi ile ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi:


"İçişleri Bakanlığı destekli 'Sudaki damlaların huzuru' isimli proje 8 aylık projemiz. Ebru sanatı olarak eğitime başladık. Ebru sanatına kağıt, seramik ve kumaş üzerine ebru sanatı uyguladık. Kursumuza 20 kursiyerimizle başladık. Ebru sanatı geçmişten günümüze psikolojik tedavi etme amaçlı kullanılıyor. Ruhen dinlendiriyor. Buradaki amacımız el terapisini ilerletmek, beynimizdeki sıkıntıları yok etmek, kendimizi sanata vermek ve özgüvenimizi kazanmak için bu sanat var. Renklerin o anki çalışma yapan arkadaşımızın ruhen hangi ruh durumundaysa o renkleri kullanır." - NİĞDE

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli'de vatandaşlar evlerini ve ağaçları saran tırtıllardan illallah etti
Fuhuş yapma bahanesiyle 40 ayrı ilde 104 vatandaşı dolandıran 4 şüpheli Denizli'de yakalandı Beşiktaş'ta denize girdikten sonra boğulan şahsın cesedi çıkarıldı Samsun'da etkili yağış can aldı! 1 kişi ise kayboldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 16:30:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Sudaki Damlaların Huzuru' isimli Ebru sergisi açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]