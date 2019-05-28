Son Dakika Haberleri: Sudaki riskleri tespit eden cihaz
Son Dakika Ekonomi Haber

Sudaki riskleri tespit eden cihaz

2 saat önce

Ağırlıklı olarak su bazlı enfeksiyondan kaynaklanan bir akciğer iltihabı ve şiddetli zatürre cinsi olan lejyoner hastalığı, tedavi edilmediği takdirde ölüme yol açabiliyor.

Sudaki riskleri tespit eden cihaz, System.String[]
Ağırlıklı olarak su bazlı enfeksiyondan kaynaklanan bir akciğer iltihabı ve şiddetli zatürre cinsi olan lejyoner hastalığı, tedavi edilmediği takdirde ölüme yol açabiliyor. Kablosuz endüstriyel IoT çözümleri sağlayan şirketlerden Skysens, su borularındaki sıcaklığı ve suyun hareketini izleyerek sıcak ve soğuk su kaynaklarındaki riskli alanları anında tespit ederek, hastalık tehlikesini önlediği belirtiliyor.

Sudaki enfeksiyonlar önlem alınmadığında ölüme kadar varan kötü sonuçlara yol açabiliyor. Su bazlı enfeksiyonlardan kaynaklanan, Legionella bakterisinin neden olduğu bir akciğer iltihabı formu olan lejyoner hastalığı da bunlardan biri. Skysens, su borularındaki sıcaklığı ve suyun hareketini izleyerek sıcak ve soğuk su kaynaklarındaki riskli alanları anında tespit edebildiği ve hastalık tehlikesini önleyebildiği belirtildi.

"Skysens ile altyapı maliyetlerine gerek olmadan sudaki riskler anlık olarak takip ediliyor"

Lejyoner hastalığına ve hastalığın önlenmesine yönelik alınacak tedbirlere dair açıklamalar yapan Skysens kurucu ortağı Burak Polat, "Sıcaklığın 20 derece-45 derece arasında değiştiği ortamlarda üreyen su bazlı organizmaları solumak, bulundukları sularla temasta olmak, örneğin duş almak, diş fırçalamak gibi durumlar enfeksiyona yol açabiliyor. Avrupa ülkelerinde bu konunun takip edilmesiyle ilgili regülasyonlar var, oradaki belediye yönetimleri lejyoner hastalığını kontrol altına almak için okullar, yurtlar, hastaneler gibi alanlarda sıcak ve soğuk su kaynaklarındaki riskleri kontrol etmek üzere hareketteler ve artık teknolojiden de faydalanıyorlar" dedi.

"Uçtan uca sunduğumuz IoT çözümümüz bu alanda da çok başarılı sonuçlar veriyor"

Polat, "Ülkemizde de bu konuda kontrol programları var, fakat insan gücüyle bu kontrolleri yapmak, her noktadan sık sık ölçüm almak ve bunları manuel olarak kaydetmek çok verimli sonuçlar doğurmuyor ve maalesef çoğunlukla riskli durumların oluşmasına neden oluyor. Belediyelerimizdeki otoritelerimizin de bu konuyu teknolojiyi kullanarak çözebileceklerini gündeme almasında fayda görünüyor. Şirket olarak uçtan uca sunduğumuz IoT çözümümüz bu alanda da çok başarılı sonuçlar veriyor. Skysens'in kablosuz genişletilebilir ağı sayesinde altyapı maliyetlerine gerek olmadan çok sayıda hanenin bulunduğu binalarda bile uzaktan, kimsenin gitmesine gerek kalmadan sudaki riskler tespit edilerek, ilgililere anlık alarmla bilgilendirme yapılıyor. 10 yıla kadar pil ömrü olan kablosuz cihazlarımız kullanımı oldukça kolay, tak çalıştır tasarımda ve küresel standartlara uyumlu. Yetkililer suda oluşacak riskli durumları hem bilgisayarlarından hem de cep telefonlarına yükledikleri mobil uygulamamız yardımıyla anlık olarak izleyebiliyorlar ve tehlike oluşturacak noktalara anında müdahale edebiliyorlar" diye ifade etti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:24 Kaynak: İHA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da Öğrencilere Yapılan Bıçaklı Saldırıda Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti Altın 250 Liranın Üzerinde İşlem Görüyor Ecrin Bebeğin Ölüm Haberini Alan Demet Akalın İdam İstedi Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken paylaşım: Kariyerimi zirvede bırakıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:47:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudaki riskleri tespit eden cihaz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]