Son Dakika Haberleri: Sudan'a Su Kuyusu ve Okul ile Gelen Mutluluk- İhlas Vakfı'ndan Sudan'a Su Kuyusu

Sudan'a Su Kuyusu ve Okul ile Gelen Mutluluk- İhlas Vakfı'ndan Sudan'a Su Kuyusu

30 dakika önce

- Sudan'a su kuyusu ve okul ile gelen mutluluk İhlas Vakfı'ndan Sudan'a su kuyusuONDURMAN - Afrika'nın su sıkıntısı çeken ülkelerinden Sudan'ın Omdurman şehrinde yaklaşık 500 ailenin yaşadığı köy su kuyusuna kavuştu.

- Sudan'a su kuyusu ve okul ile gelen mutluluk
İhlas Vakfı'ndan Sudan'a su kuyusu

ONDURMAN - Afrika'nın su sıkıntısı çeken ülkelerinden Sudan'ın Omdurman şehrinde yaklaşık 500 ailenin yaşadığı köy su kuyusuna kavuştu. Projesi tamamlanan su kuyusunun ardından yaptırılacak okulun temelleri atıldı.
Sudan'ın Omdurman şehrinde, İhlas Vakfının üstlendiği projelerin açılışı yapıldı. Yardımseverlerin yaptırdığı su kuyusu projesinde sona gelindi, toplanan yardımlarla koca köy suya kavuştu. Yaklaşık 100 metreden çıkan tatlı su her evin istifade etmesini sağlayacak şekilde yapıldı. Ziraat ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkı açılan su kuyusuyla hızla gelişeceklerini belirtti.
Karanik köyünün muhtarı Ahmed Kabaşi yaptığı açıklamada "Öncelikle bu hizmetler için Mücahit Ören Beye teşekkür ederiz. Yapılan su kuyusu ve okul ile bölge halkı her gün 2 saat uzaklıktaki su kaynağına gitmeyecek. Herkesin evine kadar su gitmiş olacak. Köyde okul olmasıyla çocuklarımız her gün uzaklara gitmemiş olacak. Yardımsever Türk halkına şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:46 Kaynak: İHA

İhlas, Sudan, Güncel
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