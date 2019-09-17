Sudan'a Türk Köyleri inşa edilecek

Tarihinin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan Sudan'a İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) İnsani Yardım Platformu üyesi kuruluşlar yardım eli uzatıyor. İDSB'nin çağrısı ile bir araya gelen 20'den fazla STK, Sudan'ın yaralarını sarmak için ortak bir yardım kampanyası başlattı.

İDSB İnsani Yardım Platformu üyesi kuruluşlar Türk Kızılay'ın ev sahipliğinde "Sudan'ın Yaralarını Birlikte Saralım" sloganı ile bir araya geldi.

İDSB İnsani Yardım Platformu Genel Sekreteri Ali Kurt, toplantıda yaptığı konuşmada, geçen hafta STK temsilcilerinin afet bölgesine giderek Geçici Hükümet Yardım Ofisi ve yerel STK'larla bir araya gelerek incelemelerde bulunduklarını söyledi.

41 bin ev yıkıldı

Kurt, sel felaketi nedeniyle 16 eyalette yaklaşık 41 bin evin yıkıldığını ve 350 binden fazla insanın afetten etkilendiğini ifade etti.

Bu ziyarette selden en çok etkilenen bölgede bin adet yardım kolisi dağıttıklarını dile getiren Kurt, Sudanlı yetkililerin taleplerini de dikkate alarak yaptıkları değerlendirme toplantısında felaketzedelerin öncelikle barınma, sağlık, eğitim ve beslenme hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Kurt, kampanyaya AFAD ve Kızılay başta olmak üzere AİD Uluslararası Doktorlar Derneği, Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Beşir Derneği, Deniz Feneri, Elden Ele Derneği, Göz Bebekleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hayrat İnsani Yardım Derneği, İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, İsra Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik-DER), Sadakataşı Derneği, Türkiye Diyanet Vakfı, Verenel ve Weltweiter Einsatz Für Arme e.V.'nin (WEFA) destek verdiğini açıkladı.

Sahada yaptıkları gözlemler ve yerel yetkililerden aldıkları bilgiler ışığında Platform üyesi STK'larla iş birliği ve paylaşım içinde acil olarak, yarın Ankara Esenboğa havalimanından Sudan'ın başkenti Hartum'a hareket edecek bir yardım uçağı kaldıracaklarını aktaran Kurt, uçakta öncelikli olarak çadır, battaniye, ilaç tıbbi malzeme, acil gıda paketleri, temizlik ve hijyen setleri bulunduğunu kaydetti.

Türk Köyleri inşa edilecek

Başlattıkları kampanya sürecinde elde edilecek bağışlarla yapmayı planladıkları çalışmalara da değinen Kurt, "Özellikle kardeş Sudan'ın afetten en çok etkilenen bölgelerinde yerel mimariye uygun "Türk Köyleri" inşa etmeyi planlıyoruz. Ayrıca çeşitli bölgelerde mobil klinik hizmeti vererek Sudan halkına acil sağlık desteği sağlamayı, duruma göre yerelden ya da ülkemizden temin edilecek acil gıda ve temizlik malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık da İDSB'nin himaye ettiği İnsani Yardım Platformu'nun daha önce pek çok farklı insani krizde ve afette harekete geçerek Türkiye'nin yardımlarını birleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirtti.

Sel felaketinden 65 bin ailenin etkilendiğini ifade eden Kınık, "Sel felaketi 350-400 bin civarında insanı evsiz bıraktı. Kırsalda kerpiçten evlerde yaşayan yoksul Sudanlı kardeşlerimiz şu an bu sel sularının arasında evsiz hayata tutunmaya çalışıyor. Acil barınma, sağlık, gıda gibi ihtiyaçları var. "Sudan'ın Yaralarını Birlikte Saralım" kampanyası ile hem Türkiye'de hem de farklı ülkelerdeki STK'ların desteği ile hızlı bir şekilde Sudan'ın yaralarını sarmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.