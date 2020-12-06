Sudan anlaşma olmadan Etiyopya'nın barajı ikinci kez doldurmasını reddediyor - Son Dakika

Sudan anlaşma olmadan Etiyopya'nın barajı ikinci kez doldurmasını reddediyor

06.12.2020 16:49
Sudan anlaşma olmadan Etiyopya'nın barajı ikinci kez doldurmasını reddediyor, System.String[]

Sudan hükümeti, Etiyopya'nın Nil Nehri'ne inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında krize neden olan Hedasi Barajı'nda anlaşma olmadan ikinci kez su tutulmasını reddettiğini, sorunun çözümü için güç kullanmayı düşünmediğini açıkladı.

Sudan hükümeti, Etiyopya'nın Nil Nehri'ne inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında krize neden olan Hedasi Barajı'nda anlaşma olmadan ikinci kez su tutulmasını reddettiğini, sorunun çözümü için güç kullanmayı düşünmediğini açıkladı.

Devlet televizyonuna mülakat veren Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, "Hedasi Barajı dosyasında Sudan'ın mevcut tutumu, müzakerelere alternatifin olmadığı yönünde. Bağlayıcı ve adil bir anlaşmaya varmanın öneminin farkındayız. " dedi.

"Sudan tarafı güç kullanmayı düşünmüyor"

Kameruddin, "Sudan tarafı güç kullanmayı düşünmüyor. Anlaşma olmadan Etiyopya'nın barajı ikinci kez doldurmasını kabul etmeyeceğiz. Anlaşma olmadan son noktaya gelinirse tahkim seçeneğine başvuracağız. Sudan'ın müzakerelerden çekilmesi müzakereleri sonlandırdığı anlamına gelmiyor. Hedasi Barajı dosyası üzerinde nihai bir çözüme ulaşmak için müzakereleri sürdürmekte ısrarcıyız." ifadelerini kullandı.

Sudan'ın kasım başında müzakerelerden çekilme kararının konumunu netleştirmek için alındığını belirten Kameruddin, "Başbakan Abdullah Hamduk, Mısır ve Etiyopya'daki mevkidaşları ile sürekli temas halinde ve bu temasların anlaşma için meyve vereceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan hükümetine bağlı Hedasi Barajı Yüksek Komitesi, 9 Kasım'daki toplantısında Afrika Birliği çatısı altında üç ülke için tatmin edici ve bağlayıcı bir anlaşmaya varılması için Afrika Birliğinden uzmanların sürece daha fazla katkı sağlaması konusunda görüş birliğine varmıştı.

Sudan, geçen ay geçmiş toplantılardaki müzakere yöntemlerinin faydasız olduğu ve Sudan'ın Afrika Birliği uzmanlarına daha fazla rol tanınacak yeni bir yaklaşımla müzakerelerin sürdürülmesi teklifine cevap alınamaması üzerine bakanlar seviyesinde gerçekleştirilen görüşmelere katılmama kararı almıştı.

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, geçen hafta yaptığı basın açıklamasında, "Hedasi Barajı konusundaki müzakerelerin son turunda, Mısır ile Etiyopya arasında tutum farklılığı meydana geldi. Bu nedenle Sudan, sürecin Afrika Birliği gözetiminde ve Birlikten uzmanlara daha büyük rol verilen farklı bir yöntemle yürütülmesinde ısrarcı oldu." diye konuşmuştu.

Abbas, ülkesinin Hedasi Barajı krizindeki tutumunun, Etiyopya'nın başkalarına zarar vermeden bağlayıcı ve nihai bir anlaşma imzalaması gerektiğine dayandığını belirterek, "Hedasi Barajı'nın Sudan'a faydaları zararlarından daha büyük. Hedasi ile Sudan'daki Rusayris Barajı arasında günlük bilgi paylaşımını kapsayan zorunlu ve bağlayıcı bir anlaşma olmazsa faydalar büyük risklere dönüşecektir." demişti.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır'da 30 yıl iktidarda kalan Hüsnü Mübarek'in 2011'de devrilmesinden doğan iktidar boşluğundan yararlanarak Hedasi Barajı'nın yapımına başladı. Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor. Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında nehir sularının kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor. Addis Ababa yönetimi, barajın bölge ülkelerine zarar vermeyeceğini savunuyor. Etiyopya, inşası bitmek üzere olan barajda temmuzda su tutmaya başlamıştı.

Nil Nehri, Etiyopya, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan anlaşma olmadan Etiyopya'nın barajı ikinci kez doldurmasını reddediyor - Son Dakika


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