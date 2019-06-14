'Sudan askeri darbe girişiminden çok daha fazlasıyla karşılaştı'
1 saat önce
Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, planlı bir askeri darbe girişiminden çok daha fazlasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
Sudan
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:08
'da Askeri Geçiş Konseyi, planlı bir askeri darbe girişiminden çok daha fazlasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
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