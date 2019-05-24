Sudan: Askeri konsey yönetimi sivillere devretmiyor, 1 milyon muhalif yeniden sokağa iniyor
7 saat önce
Siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Sudan'da sular durulmuyor. Protestocular, askerler yönetimi sivillere devredinceye kadar eylemlerine aralıksız devam edeceklerini belirtiyor
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:08
Siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Sudan
'da sular durulmuyor.
Protestocular sokaklarda ve askerler yönetimi sivillere devredinceye kadar eylemlerine aralıksız devam edeceklerini belirtiyor.
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