Sudan, BAE ile askeri ve ekonomik iş birliğinde anlaştı - Son Dakika

Sudan Dışişleri Bakanı Ali es-Sadık, ülkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ulaştırma ve denizcilik alanlarında stratejik ekonomik ortaklığın yanı sıra askeri iş birliği ve tecrübe paylaşımı konularında anlaştığını belirtti.

Bakan Sadık, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın 4 günlük BAE ziyaretini tamamlayıp ülkesine dönmesinin ardından ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Egemenlik Konseyinin sitesinde ifadelerine yer verilen Sadık, tarafların ulaştırma ve denizcilik alanlarında "stratejik ekonomik ortaklığın yanı sıra askeri iş birliği ve tecrübe paylaşımı konularında anlaştığını" kaydetti.

Sudan Dışişleri Bakanı Sadık, "Sudan'daki mevcut durum, geçiş dönemi, özgür ve adil seçimlerle iktidarın devri için ulusal uzlaşı çabalarının" da görüşmede ele alındığından bahsetti.

İki ülke hükümetlerinin ve özel sektörün Sudan ekonomisinin geliştirilmesi için bankaların desteklenmesi konusunda da anlaştığını belirten Sadık, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Sudan'ı istikrara götürecek ulusal uzlaşıya tam desteğini teyit ettiğini ifade etti.