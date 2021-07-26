Sudan, barış sürecini takip etmek için komisyon kuruyor - Son Dakika

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi Muhammed Hasan et-Teayişi, Birleşmiş Milletlerin (BM) Sudan'daki Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı Volker Peretz ile Cuba Barış Anlaşması'nın uygulanması, değerlendirilmesi ve izlenmesi için komisyon oluşturulmasını görüştü.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, başkent Hartum'daki Cumhuriyet Sarayı'nda yapılan toplantıda, Sudan hükümeti ile Cuba Barış Anlaşması'nı imzalayan silahlı örgütler, Güney Sudan, Troyka ülkeleri ve Çad'ı içeren bu komisyonun oluşumunun hızlandırılması ele alındı.

Görüşmede, Abdülaziz El-Hılu liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi (SPLM-N) ile müzakerelerin sürdürülmesi ve Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM) lideri Abdulvahid Muhammed Nur ile müzakerelerin başlatılması da değerlendirildi.

Misyon Başkanı Peretz, Nuba Dağları yakınlarındaki El-Hılu hareketinin (SPLM-N) kalesi Kauda bölgesine yaptığı ziyaretle ilgili Egemenlik Konseyi üyesini bilgilendirdi.

Teayişi, barışa ulaşmak için SPLM-N ile yoğun çalışmalara girilmesi gerektiğini vurguladı.

Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütü SPLM-N, 2011'de Mavi Nil ve Güney Kurdufan eyaletlerinde hükümet güçleriyle çatışmaya başlamıştı.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı.

SPLM-N, anlaşmaya katılmamıştı.

Sudan Hükümeti ile SPLM-N örgütü, Nisan 2021'de barış müzakerelerini sürdürme kararı almıştı.

Hükümetin SPLM-N ile barış müzakereleri, anlaşmazlıklar konusunda daha fazla istişare ve diyalog için 15 Haziran'da süresiz askıya alınmıştı.