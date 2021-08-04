Sudan Başbakanı Hamduk, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Etiyopya'daki Tigray sorununu görüştü - Son Dakika

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre görüşmede, ikili ilişkileri güçlendirme ve ülkedeki demokratik geçiş sürecini desteklemenin yolları ele alındı.

Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesi sorununu da görüşen Hamduk ve Blinken, Etiyopya'nın birlik ve istikrarını korumak amacıyla, çatışma bölgelerindeki halka insani yardım ulaştırma garantisi önceliği ile kapsamlı siyasi diyalog sürecine girilmesinin, tüm Etiyopyalı tarafları kapsamlı ateşkese varmaya teşvik etmenin önemini vurguladı.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da bölgenin başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.

TPLF, Addis Ababa hükümetinin, başlattığı askeri operasyonla etnik temizlik yaptığını ileri sürüyor.