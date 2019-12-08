Son Dakika Haberleri: Sudan Başbakanı Hamduk, ABD dönüşü açıklamalarda bulundu
Son Dakika Güncel Sudan Başbakanı Hamduk, ABD dönüşü açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Sudan Başbakanı Hamduk, ABD dönüşü açıklamalarda bulundu

6 saat önce

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ABD' ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası, ülkesine dönerek başkent Hartum'daki Uluslararası Hartum Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ABD' ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası, ülkesine dönerek başkent Hartum'daki Uluslararası Hartum Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sudan Başbakanı Hamduk, ABD dönüşü açıklamalarda bulundu

Amerika Birleşik Devletleri, Hartum, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:45 Kaynak: AA
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