Son Dakika Haberleri: Sudan Başbakanı Hamduk: "ABD ile ilişkileri normalleştirme konusunda istekliyiz"
Son Dakika Güncel Sudan Başbakanı Hamduk: 'ABD ile ilişkileri normalleştirme konusunda istekliyiz' - Son Dakika

Sudan Başbakanı Hamduk: "ABD ile ilişkileri normalleştirme konusunda istekliyiz"

6 saat önce

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, hükümetinin Washington ile ilişkileri normalleştirme konusunda gerçekten istekli olduğunu kaydetti.

Sudan Başbakanı Hamduk:

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, hükümetinin Washington ile ilişkileri normalleştirme konusunda gerçekten istekli olduğunu kaydetti.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslar kapsamında ABD'de bulunan Başbakan Hamduk, Washington'da ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile bir araya geldi.

Görüşmede Hamduk, ülkesindeki son gelişmeler ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi başta olmak üzere hükümetin karşılaştığı zorluklar hakkında Mnuchin'e bilgi verdi.

Hamduk, "ABD ile ilişkileri normalleştirme konusunda gerçekten istekliyiz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılmasının gerektiğine vurgu yapan Hamduk, ABD Hazine Bakanlığından konuyla ilgili devreye girmesini beklediklerini aktardı.

Hamduk, ABD'li şirket ve bankaları, Sudan'a yatırım yapmaya ve kaynaklarını her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda kullanmaya çağırdı.

Washington'ın Sudan'daki geçici hükümete desteğini yineleyen ABD Hazine Bakanı Mnuchin de Sudan'ın terör listesinden çıkarılması için ABD hükümetiyle istişarelerde bulunacağını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu
Kolombiyalılar duyurdu: Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Rusya'da domates ithalatına sınırlama önerisi: Türk üreticiler olumsuz etkilenebilir Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 06:00:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sudan Başbakanı Hamduk: "ABD ile ilişkileri normalleştirme konusunda istekliyiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]