Son Dakika Haberleri: Sudan Başbakanı Hamduk: "ABD ziyaretinin olumlu yansımasını umuyorum"
Son Dakika Güncel Sudan Başbakanı Hamduk: 'ABD ziyaretinin olumlu yansımasını umuyorum' - Son Dakika

Sudan Başbakanı Hamduk: "ABD ziyaretinin olumlu yansımasını umuyorum"

6 saat önce

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkesinin adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması kapsamında gerçekleştirdiği ABD ziyaretinin sonuçlarının Hartum'a olumlu yansımasını umduğunu söyledi.

Sudan Başbakanı Hamduk:

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkesinin adının terörü destekleyen devletler listesinden çıkarılması kapsamında gerçekleştirdiği ABD ziyaretinin sonuçlarının Hartum'a olumlu yansımasını umduğunu söyledi.

Başbakan Hamduk, dışişleri, savunma ve adalet bakanlarının da bulunduğu heyetle ABD'deki temaslarına devam ediyor.

Hamduk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'de dışişleri, hazine ve savunma bakanlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştireceğini, ABD Kongresi'ndeki bazı isimler, Dünya Bankası Başkanı ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü ile de bir araya geleceğini belirtti.

Sudan Başbakanı, "Ziyaretin sonuçlarının ülkemize olumlu yansımasını umuyorum" ifadesini kullandı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un ABD'li yetkililerle Sudan'ın adının terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılma süreci ve Darfur bölgesinde 2003'ten bu yana süren savaş nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımların sona erdirilmesi meselelerini ele alması bekleniyor.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler listesi"nden çıkarmamıştı.

Yaptırımlar, Hartum'un Washington ile terörle mücadelede iş birliği yapması, Güney Sudan'da barışa katkıda bulunması ve çatışmadan etkilenenlere insani yardım sağlanması konularında anlaşması üzerine kaldırılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Hartum, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:46 Kaynak: AA
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